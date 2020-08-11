"Известия": в России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает увеличить показатели вычета кадастровой стоимости налоговой базы с 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, умноженные на количество детей, до 18 кв. м для многодетных семей. Представители ОНФ уже обратились в Минстрой и Минэкономразвития, сообщают во вторник "Известия".

В Минэкономразвития изданию сообщили, что эта тема находится в компетенции Минфина. В пресс-службе министерства финансов рассказали, что предложение на рассмотрение не поступало.

"Органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том числе увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей. Поэтому вопрос может быть решен органами местного самоуправления" - пояснили "Известиям" в ведомстве.

Автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин рассказал, что такое изменение поддержит многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей.

По данным издания, предложение поддержали в Госдуме и Общественной палате РФ. Депутат Госдумы Виктор Зубарев отметил, что увеличение метража на предоставление льгот позволит семьям сэкономить несколько тысяч рублей, что важно на фоне сложившейся кризисной ситуации.

"В условиях роста безработицы актуальна поддержка семей, уже имеющих три и более детей, а также формирование дополнительных стимулов для семей, которые находятся в стадии планирования третьего ребенка", - пояснил изданию председатель Российского союза налогоплательщиков, первый зампредсед Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.