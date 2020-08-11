Дегтярев связал недовольство жителей Хабаровского края с черствостью чиновников

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что недовольство жителей региона вызвано черствостью чиновников и общим состоянием сферы социального обслуживания и медицины. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

В Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несогласованные акции. Они начались после задержания бывшего губернатора региона Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Наиболее крупные акции протеста проходят по субботам.

"Встречались с политологами, социологами, выясняли причину недовольства граждан. Понятно, что это копилось десятилетиями, это реакция на низкое социальное обслуживание в нашем крае, отвратительное состояние медицины и здравоохранения в целом, это черствость чиновников, в чем я убеждаюсь во время своих поездок по району. Это главное и с этим нужно бороться", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что для исправления ситуации нужно сделать систему государственной власти дружелюбной. "Человек не различает: федеральная власть, краевая виновата, муниципальная власть. Для любого гражданина его проблема должна быть решена, а наша задача - работать вместе, всем уровням власти. На это мы сделаем особый упор в работе", - добавил врио губернатора.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, во время прошедшей встречи Дегтярева с политологами, социологами и преподавателями ведущих вузов Хабаровского края обсуждалось общественно-политическое развитие региона и в том числе идея врио губернатора о создании "народного совета". По мнению экспертов, эта площадка может стать действенным механизмом общения с жителями региона, но при условии, что совет не будет формализован. Дегтярев пригласил всех присутствовавших на встрече экспертов поработать в "народном совете".