Мишустин: форум "Здоровье нации - основа процветания России" собрал врачей и экспертов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Традиционно эта диалоговая площадка объединяет врачей, ученых, представителей профильных министерств, ведомств и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов сферы здравоохранения. 2020-й стал для всех нас годом борьбы с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому центральная тема вашей встречи посвящена охране и укреплению здоровья, повышению качества и продолжительности жизни людей в условиях новых вызовов", - отметил глава правительства.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям государства, отечественной системы здравоохранения и общества Россия достойно проходит через серьезные испытания, вызванные пандемией коронавируса. По словам Мишустина, четкая и слаженная работа эпидемиологов, врачей и ученых позволила остановить распространение инфекции. Кроме того, за эти месяцы был также приобретен опыт борьбы с пандемией, который не только продемонстрировал правильность принятых мер, но и выявил некоторые проблемы отрасли.

"Эксперты расскажут о создании антикоронавирусных препаратов и вакцин, тестовых систем и средств индивидуальной защиты, об иммунопрофилактике. И конечно, особое внимание будет уделено развитию здоровьесберегающих технологий, вопросам здорового образа жизни, физкультуры и спорта", - добавил Мишустин.

Глава правительства выразил надежду, что дискуссии в рамках форума позволят выработать конкретные меры, которые найдут широкое практическое применение, а также помогут жителям России быть здоровыми и активными.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" начинает свою работу 11 августа в Москве и продлится до 13 августа. Мероприятие пройдет в очном формате в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной темой мероприятия в этом году стала охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности пандемии коронавируса. Программа форума включает тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации проектов и прочее.