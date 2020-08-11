Аксенов поручил провести служебные расследования из-за недочетов на стройках Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Служебные расследования будут проведены после выявления недочетов на стройках Симферополя, которые ведутся по федеральной целевой программе (ФЦП) и региональным проектам. Их результаты представят на ближайшем совещании по состоянию строительной отрасли Крыма, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В понедельник Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Глава республики посетил сквер им. Григория Потемкина, ГБУЗ РК "Центр крови", улицы Автомагистральная, Донская, Промышленная, Щаденко, Суходольная, Битакская. Во вторник он продолжил проверку и осмотрел работы на улицах Кечкеметской, Белой, Школьной, строительные площадки двух детских садов в городском микрорайоне "Крымская роза", а также ремонт общежития на территории Крымского колледжа общественного питания и торговли.

"Промежуточные выводы неутешительные. Ситуация в крымской столице оставляет желать лучшего, и это несмотря на то, что подрядные организации уже должны были быть готовы, на объектах все так же недостаточное количество строителей, отсутствует необходимая техническая документация и наблюдается систематическое отставание от заявленного плана работ. По ряду объектов необходимо провести служебные расследования и уже на ближайшем совещании по строительной отрасли будут озвучены решения по отдельным должностным лицам, которые ответственны за провал сроков", - написал Аксенов.

При этом глава Крыма отметил, что в ближайшее время с аналогичным визитом посетит Симферопольский район.