В Крыму разрешили провести фестивали Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и "Тавриду-Арт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Крыма разрешили проведение фестивалей Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и "Таврида-Арт", которые запланированы на полуострове в августе и сентябре. Соответствующие изменения во вторник внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Поправки внесены в подпункт 4.1 указа, который запрещает проведение в Крыму в период пандемии нового коронавируса массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", - говорится в тексте документа.

Глава республики Сергей Аксенов во вторник сообщил, что в Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре из них завезены с Украины. Всего в регионе зарегистрировано 1 557 случаев нового коронавируса. Выздоровели за весь период 1 060 человек, умерли 17.