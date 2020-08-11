Си Цзиньпин наградил четырех ведущих эпидемиологов Китая за борьбу с пандемией

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подписал указ о награждении четырех ведущих эпидемиологов страны за вклад в борьбу с пандемией. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, академик Чжун Наньшань был награжден орденом Республики. Еще три его коллеги - член Академии инженерных наук Китая, эксперт в области традиционной китайской медицины Чжан Боли, замглавы комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй Чжан Динъюй и генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй - были удостоены почетного звания Народный Герой.

Как отмечается в указе, эти ученые "продемонстрировали настоящий пример самоотверженности и героизма, а также внесли выдающийся вклад в решающий момент битвы с эпидемией".

Чжун Наньшань был назначен главой специальной комиссии по борьбе с эпидемией и считается одним из ключевых научных деятелей, который смог убедить высшее руководство страны ввести карантин в Ухане и провинции Хубэй, а также принять беспрецедентно строгие меры в других регионах. Академик Чжан Боли руководил группой врачей в Ухане, которые выявляли и внедряли наиболее эффективные методики лечения вызванного коронавирусом заболевания, совмещая средства как западной, так и традиционной китайской медицины. В свою очередь Чжан Динъюй во время начала эпидемии занимал пост главврача инфекционной больницы "Цзиньиньтань" в городе Ухань и был одним из первых врачей, столкнувшихся с этим тогда еще неизвестным заболеванием.

Генерал-майор НОАК Чэнь Вэй является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите. В конце января она прибыла в Ухань и возглавила группу исследователей в лаборатории с наивысшим уровнем биологической защиты - BSL-4 - в Уханьском институте вирусологии. Чэнь Вэй и ее команда вели работы по установлению источника происхождения коронавируса и выработке средств и методов терапии. 17 марта эта группа специалистов первой в стране получила разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания. Рекомбинантная вакцина Чэнь Вэй также стала первой в мире, вступившей во вторую фазу клинических испытаний.