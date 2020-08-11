Хитоостров на севере Карелии получил статус регионального памятника природы

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское с Хитоостровом в Лоухском районе Карелии, входящем в Арктическую зону РФ, и месторождением коллекционного корунда получил статус регионального памятника природы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе получил статус памятника природы регионального значения "Хитоостров", - говорится в сообщении.

Охранный режим охватит территорию в 45 га. Главная ценность нового природного памятника - месторождение коллекционного корунда. Там расположены одно законсервированное месторождение и старый карьер по добыче пегматита и слюды. Кроме того, на островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты и старовозрастные леса. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.

Режим охранной природной зоны позволит регулировать поведение туристов, которые нередко оставляют после себя мусор, вытаптывают редкий лишайник, а также незаконно добывают корундосодержащие породы.

"Теперь правила режима новой особо охраняемой природной территории запрещают любую деятельность, если она причиняет вред природному комплексу и экосистемам территории: рубку леса (разрешена только санитарная рубка), добычу полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловую, любительскую, спортивную охоту и другое", - отметили в пресс-службе, добавив, что в будущем возможно создание экологических троп, организация стоянок.

Природный комплекс создан в ходе реализации плана Госкомиссии по подготовке в 100-летию Карелии под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.