Реконструкция КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией планируется в 2021-2022 годах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции контрольно-пропускного поста "Верхний Ларс" на границе с Грузией планируется завершить в 2021-2022 годах в Северной Осетии в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства транспорта РФ по итогам встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха и главы республики Вячеслава Битарова.

"На встрече обсуждалась работа пункта пропуска через государственную границу "Верхний Ларс", сейчас его пропускная способность не соответствует потоку автомобилей, пересекающих границу. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено финансирование реконструкции объекта в 2021-2022 годах", - говорится в сообщении.

В частности, планируется увеличение количества полос движения, а также числа накопительных стоянок для грузового автотранспорта, кроме того, проектными решениями предусмотрена возможность пропуска до 3,8 тыс. транспортных средств в сутки. По информации пресс-службы, проектная документация объекта находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, заключение ожидается до конца августа.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Он был закрыт 16 марта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что власти Северной Осетии разработают и направят в правительство РФ предложения по реконструкции пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией, нагрузка на который значительно увеличивается зимой из-за регулярного закрытия Военно-Грузинской дороги по погодным условиям.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. Очереди на дороге возникают с наступлением зимнего периода, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю.