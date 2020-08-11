Литературные воркшопы откроют в центре славянской письменности на ВДНХ с 16 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воркшопы по творческому письму для подростков и взрослых начнут проводить в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ с 16 августа. Занятия будут проходить с отечественными писателями, сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"В центре славянской письменности на ВДНХ стартуют воркшопы по творческому письму для подростков и взрослых. Все занятия пройдут под руководством российских писателей. 16 августа речь пойдет о том, как составлять посты. 17 августа стартует цикл из пяти встреч, где участники научатся писать короткие рассказы. 23 августа пройдет литературный пленэр по Главной выставке страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия поспособствуют раскрытию писательского потенциалу. Участниками мастер-классов по творческому письму могут стать люди разных возрастов и уровня подготовки.

Воркшопы организованы центром славянской письменности "Слово" на ВДНХ совместно с литературными мастерскими Creative Writing School. Организаторы мастер-классов хотят привлечь и поддержать интерес взрослых и детей к литературе, чтению и созданию собственных произведений.