Компанию-владельца Ан-2, упавшего под Нижним Новгородом, оштрафовали на 410 тыс. рублей

ТАСС, 11 августа. Компания "Зевс-Авиа", которой принадлежал самолет Ан-2, упавший 13 июля в Нижегородской области, в результате чего погибли два человека, оштрафована на 410 тыс. рублей за нарушения, которые привели к трагедии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте государственной инспекции труда по региону.

"По результатам расследования несчастного случая ООО "Зевс-Авиа" за допущенные нарушения привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 410 тыс. руб. Директор оштрафован на 30 тыс. руб.", - отмечается в сообщении.

Основной причиной крушения стало несоблюдение пункта федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ", в котором отмечено, что над линиями электропередачи нужно пролетать на высоте не менее 20 метров. "Крушение произошло в результате столкновения со столбом ЛЭП высотой девять метров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, расследование установило, что погибший в результате падения самолета инженер был допущен на борт воздушного судна без специального свидетельства пилота с отметкой о виде воздушного судна и квалификационными отметками.

"Отмечен недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц ООО "Зевс-Авиа" за соблюдением работниками требований охраны труда и должностных обязанностей. Компании ООО "Зевс-Авиа" назначены мероприятия по устранению причин несчастного случая", - указано в сообщении.

Самолет Ан-2 упал 13 июля в районе деревни Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области. Самолет, обрабатывавший сельхозугодия, столкнулся с линией электропередачи. Погиб инженер компании по технической части, пилот был доставлен в тяжелом состоянии в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, где умер 15 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").