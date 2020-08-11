ФРГ передала Госпиталю для ветеранов войн в Петербурге медицинскую технику на €2 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. ФРГ передала медицинское оборудование Госпиталю для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста германского правительства в отношении блокадников Ленинграда. Об этом сообщил во вторник федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Главная причина моего визита в Санкт-Петербург - это так называемый гуманитарный жест. Это признание нашей исторической ответственности за то, что произошло в прошлом, это жест в адрес блокадников. Мы хотим очень оперативно, в самое ближайшее время сделать все для того, чтобы улучшить их жизненную ситуацию, поскольку это люди уже очень преклонного возраста, поэтому очень важно сейчас безотлагательно предоставить им нашу помощь. Поэтому мы передаем в рамках этого гуманитарного жеста медицинскую технику для госпиталя для ветеранов, которая улучшит качество их жизни", - сказал Маас на встрече в Смольном.

Губернатор Санкт-Петербурга сказал, что первая партия оборудования для модернизации реабилитационного центра госпиталя на сумму более чем €2 млн поступила в госпиталь 31 июля. "Блокадники просили меня передать германской стороне слова благодарности. При это они считают важным отметить, что запуск гуманитарной инициативы - это первый шаг. Они рассчитывают на предоставление правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам", - сказал Беглов.

Хайко Маас отметил важность личных встреч с блокадниками прежде всего для молодежи Германии. "Это все служит тому, чтобы сохранить в памяти те исторические события, чтобы научиться извлекать уроки из того, что уже произошло в прошлом, сделать все, чтобы те прошлые события стали основой для мирного будущего между нашими странами", - сказал он.

"Мы по истечении стольких лет все еще с большим потрясением и исполненные стыда смотрим и оглядываемся на ту главу нашей совместной истории, которой является блокада Ленинграда. Военное преступление, совершенное немцами столь варварское, что по прошествии 75 лет после окончания войны, я, будучи министром иностранных дел Германии, с трудом нахожу смелость просить прощения. И все-таки я надеюсь на прощение, потому что память о жертвах блокады и о тех, кто ее пережил, - это история о мужестве и солидарности, история о стремлении выжить города и его жителей, история о 900 днях отчаянного, но в конце концов успешного сопротивления", - сказал Маас.

О гуманитарном жесте

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ планирует выделить €12 млн на реконструкцию Госпиталя для ветеранов войн, а также создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников в рамках так называемого гуманитарного жеста. Впервые это прозвучало 27 января 2019 года на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его германского коллеги Хайко Мааса. Как сообщил в январе 2020 года политический директор департамента по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии при МИД ФРГ Михаэль Зиберт, проект поставок из ФРГ современного оборудования для оснащения петербургского госпиталя рассчитан до 2024 года.

О госпитале

Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, который в 2016 году отметил 70-летие со дня основания, является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Оно использует современные лечебные технологии, оснащено новейшей аппаратурой и укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Среди 64 российских госпиталей для ветеранов войн именно петербургский является самым крупным стационаром по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого возраста. Ежегодно более 35 тыс. россиян получают лечение в стенах госпиталя, из них более 14 тысяч - жители блокадного Ленинграда.