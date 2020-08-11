Форум для учителей может пройти на площадке мастерской управления "Сенеж" в октябре

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Около 200 человек могут принять участие в форуме для учителей, который, как ожидается, пройдет 3-4 октября 2020 года на площадке мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков на церемонии открытия четвертой смены "Вызовы образования" форума "Территория смыслов".

"В этом году мы запланировали новый формат. Мы пригласим лучших учителей из России, в том числе участников одного из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей" "Учитель будущего". Форум пройдет 3-4 октября, планируем порядка 200 человек, но дальше будем смотреть по обстановке", - сказал Даванков.

По его словам, повестка будущего мероприятия будет обсуждаться в ходе открывшейся смены. "На предстоящем форуме мы будем вместе искать ответы на сложные вопросы, например, каким будет образование в постковидную эпоху, каким должен быть образ человека, который выходит из школы или из вуза", - уточнил собеседник агентства.

Конкурс "Учитель будущего" входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". К реализации проекта приступили 19 ноября 2019 года, он осуществляется при поддержке Министерства просвещения России. Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали около 40 тыс. учителей страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". В открывшейся смене "Вызовы образования" принимают участие 200 человек, которые находятся на площадке "Сенеж". Еще около 600 человек подключены к работе форума дистанционно. Это так называемые цифровые аватары.