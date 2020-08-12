Лавров сообщил, что за границей остаются 23 тыс. россиян

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия продолжает вывозить застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса граждан РФ, за границей еще остаются 23 тыс. россиян. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в среду интервью газете "Аргументы и факты".

"Вывозные рейсы продолжают выполняться, учитывая, что за границей, по нашим данным, остаются порядка 23 тыс. соотечественников", - сказал Лавров.

Он отметил, что находящимся за рубежом россиянам предоставлялась социальная поддержка со стороны государства, а в ряде исключительных случаев был задействован механизм в соответствии с постановлением правительства РФ о предоставлении помощи гражданам, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию.

Глава МИД РФ указал на то, что работа по вывозу россиян проводилась в условиях жестких ограничений в зарубежных странах. Однако, по его словам, благодаря верно разработанному алгоритму с середины марта 275 тыс. граждан РФ смогли вернуться на родину.

"Сложные рейсы были выполнены по целому ряду направлений в Азии, Африке, Латинской Америке, где пришлось столкнуться с логистическими проблемами, связанными с планированием вывозных маршрутов, иногда одновременно по нескольким столицам, получением пролетных разрешений и улаживанием вопросов наземного обслуживания воздушных судов в ряде государств, доставкой вывозимых граждан в аэропорты вылета, порой с удаленных островов и районов", - резюмировал Лавров.