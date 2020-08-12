Новые книги патриарха Кирилла представят на форуме "Радость слова" в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Выставочный форум "Радость слова" откроется в Переславле-Залесском в среду, на форуме состоится презентация новых книг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Переславской епархии.

"С 12 по 16 августа 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Переславле пройдут мероприятия выставочного форума "Радость слова". В программе форума - круглый стол "Вызовы искусственного интеллекта" с представителями Издательского совета, Переславской епархии и местной администрации. Также состоится презентация новых книг трудов Святейшего Патриарха Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии и другими издательствами", - проинформировала пресс-служба.

Выставочные мероприятия пройдут во Владимирском кафедральном соборе в Переславле-Залесском. На форуме можно будет познакомиться с книжными новинками от различных издательств, в том числе будут представлены книги для детей и художественная литература.

Гостям форума будет представлена фотовыставка "Радость веры", организованная "Союзом церковных фотографов". Она организована в одной из частей Владимирского собора. В экспозиции будут представлены работы фотографов из регионов России, посвященные прихожанам православной церкви и церковным таинствам.

"Церемония торжественного открытия форума состоится 12 августа в 12:00 при участии председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента, епископа Переславского и Угличского Феоктиста, духовенства Переславской епархии, представителей администрации и культурной общественности региона", - уточняет пресс-служба епархии.