Строительство ЛЭП до новых месторождений золота на Чукотке планируется завершить осенью

ТАСС, 12 августа. Строительство высоковольтной линии электропередачи "Билибино - Песчанка", которая даст электроэнергию для двух новых месторождений "Кекуры" (добыча золота) и "Песчанки" (золото и медь) на западе Чукотки, будет завершено осенью, сообщил в своем Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

"В настоящее время энергетики присоединяют новую линию к сетям "Чукотэнерго", после чего произойдет подача питания. Некоторое время ВЛ-110 [воздушная линия "Билибино - Песчанка"] будет тестироваться. В начале октября после тестовых запусков линия будет введена в эксплуатацию", - написал Копин.

Уточняется, что строительство финансируется из средств бюджета Чукотского автономного округа и целевого трансферта, предоставляемого региону Минпромторгом России. Возведение ЛЭП шло более двух лет.

Месторождение "Кекура" расположено в пределах Стадухинского рудно россыпного района на западе Чукотского автономного округа. Площадь участка составляет 1 497 кв. м, ресурсный потенциал - около 80 тонн золота по стандарту JORC. Запасы "Песчанки", по прогнозам, составляют до 2 тыс. тонн золота и 23 млн тонн меди.