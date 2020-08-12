В Биробиджане во время грозы повалило деревья и сорвало кровлю с многоэтажки

ТАСС, 12 августа. Ветер с порывами до 18 м/с во время грозы в Биробиджане в Еврейской автономной области сорвал кровлю с многоэтажки и повалил деревья. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации в среду.

"Накануне вечером в городе разыгралась гроза, были сильный ветер и ливень. Сорвало кровлю с многоэтажки, повалило деревья на ряде улиц, фиксировались кратковременные отключения электричества в двух входящих в состав города поселках", - сказал представитель администрации.

Свет в частных домах уже дали, управляющие компании в ближайшее время займутся уборкой поваленных деревьев и восстановлением кровли. В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлены подхваченные ветром большие куски шифера. Некоторыми кусками разбило стекла на балконах.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, порывы ветра в Биробиджане достигали 18 м/с. Еврейская автономия находится под действием циклона, пришедшего с западных регионов страны. Этот циклон усиливается теплым тропическим воздухом, из-за чего возникают грозы с ливнями и сильным ветром. Погода будет неустойчивой на этой и на следующей неделях.