Баня за 24 млн рублей появится в оленеводческом районе на Колыме

ТАСС, 12 августа. Магаданские власти совместно с золотодобывающей компанией "Полиметалл УК" планируют построить в оленеводческом Северо-Эвенском городском округе баню за 24 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Работа по строительству бани ведется по программе социально-экономического сотрудничества компании и администрации Северо-Эвенского района, общий бюджет на 2020 год составляет 26 млн рублей. Для городского округа этот объект имеет особую важность, так как оленеводам приходится на протяжении всего дня работать на улице в условиях Крайнего Севера. При этом период забоя начинается поздней осенью и проходит в самое суровое зимнее время.

"В настоящий момент уже начато строительство бани на базе сборно-разборных модульных конструкций в поселке Эвенск. Сметная стоимость строительства - 24 млн рублей. На данный момент ведутся подготовительные земляные работы по отсыпке песчано-гравийной смесью строительной площадки, рытье траншеи, подключение технических систем", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, баню построят в кратчайшие сроки. Монтажные работы по устройству металлических опор с последующей сборкой модулей, подключение и запуск объекта планируется начать в сентябре. Благоустройство прилегающей территории, озеленение, устройство тротуарных дорожек закончат в 2021 году.

Оленеводство является традиционной отраслью для Магаданской области. В советский период доля оленины в мясном балансе северных территорий превышала 30%. Оленеводство давало не только мясную продукцию, но и меховое сырье, поставляло панты и рога на экспорт.