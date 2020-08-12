"Известия": статус руководителей Росгвардии в 20 регионах повысят до генеральского

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники в звании генерала должны будут занимать должности руководителей управлений Росгвардии в 20 регионах России с населением более 1 млн человек, сообщила в среду газета "Известия". Сейчас эти позиции занимают полковники.

Согласно документу, к таким регионам относятся Калужская, Ярославская, Нижегородская, Тюменская, Томская, Курская, Белгородская и другие области. Кроме того, изменение коснется управлений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Также генеральской станет должность замначальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю - начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи).

Как сообщает издание, пропорционально планируется сократить число высших офицеров в центральном аппарате ведомства. Так, до звания полковника понизят позиции двух замначальников главного оперативного управления, заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления, начальников управлений информационных технологий, артиллерийского вооружения, квартирно-эксплуатационного, управления программ вооружения и гособоронзаказа и других служащих. Вместе с тем ведомство планирует понизить 16 позиций в штабах округов.

Сейчас генералы полиции возглавляют управления в регионах с крупными городами-миллионниками.