В Саратовской области после вмешательства прокуратуры снесли 28 аварийных домов

САРАТОВ, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области добилась признания 28 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, жильцы переселены. Об этом в среду сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В Саратовской области после вмешательства прокуратуры снесены 28 многоквартирных домов, признанных аварийными", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что 28 жилых многоквартирных домов в Саратове и Энгельсе являются аварийными и подлежат сносу. По результатам проверки были внесены представления. В результате дома были снесены, все жильцы из них переселены.