Рок-фестиваль "Чернозем" в Тамбове перенесли на 2021 год

ТАСС, 12 августа. Рок-фестиваль "Чернозем", который планировалось провести в Тамбове с 14 по 16 августа, отменили и перенесли на 2021 год. Об этом в среду сообщается в официальной группе фестиваля "ВКонтакте".

7 августа главный санитарный врач Тамбовской области подписал постановление об отмене фестиваля в связи с сохраняющейся угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако 10 августа тамбовские власти разрешили проведение фестиваля. После чего управление Роспотребнадзора по региону обратилось в суд с иском о запрете проведения рок-фестиваля.

"Фестиваль переносится на следующий год. <...> Подробности позже. Большая просьба не собираться в эти дни на нашем родном поле. Иначе мы можем потерять его навсегда", - сообщили организаторы, подчеркнув, что в ближайшее время будет организован возврат билетов, при этом все купленные билеты на фестиваль 2020 года будут действительны на "Чернозем" в 2021 году.

"Чернозем" является крупнейшим событийным мероприятием региона. В 2019 году его посетило свыше 40 тыс. человек, это на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Среди участников были Louna, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, группа "Алиса", "Ария", "Мумий Тролль" и многие другие. В этом году организаторы анонсировали приезд 18 групп. Планировалось, что хедлайнерами станут "ДДТ", Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, "Сплин" и Эмир Кустурица.

Тамбовская область с 7 августа благодаря стабилизации эпидситуации перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. В регионе в полном объеме возобновилась работа торговых центров, кафе, гостиниц, санаториев, образовательных организаций. Сейчас в регионе зарегистрировано 6 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 25 из которых за минувшие сутки.