В доме престарелых под Орлом число заразившихся коронавирусом выросло до 90

ОРЕЛ, 12 августа. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Урицком районе Орловской области выросло в три раза и достигло 90. Об этом в среду журналистам сообщила первый заместитель председателя Орловской области Валентина Нордстрем.

10 июля сообщалось, что в интернате более 30 заразившихся новым коронавирусом. Проводится внутренняя проверка.

"В результате последующего тестирования на сегодня выявлено порядка 90 зараженных, из которых 24 сотрудника", - сказала Нордстрем.

Учреждение работало в закрытом режиме, перед заступлением на смену все сотрудники проходили текстирование, уточнила она. Окончательное заключение о причинах занесения и распространения заболевания установит Роспотребнадзор.

К 12 августа в Орловской области выявили 6 170 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 102 случая, это обусловлено ростом заразившихся в доме престарелых. Всего, по данным регионального оперативного штаба, выздоровели 4 735 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,3 млн человек, более 741 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 902 701 случай заражения, выздоровели 710 298 человек, умерли 15 260. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.