Москалькова предложила создать для молодежи международный банк вакансий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась за создание международного банка вакансий, который, по ее мнению, должен помочь в трудоустройстве молодежи. Об этом она заявила в среду, выступая на Самаркандском форуме по правам человека "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека", который проходит в Международный день молодежи.

Уполномоченный отметила, что в период пандемии самыми сложными были вопросы образования, трудоустройства и медицинского обеспечения.

"Мне кажется, что очень важно в рамках Международной конвенции прав человека выйти на право создания международного банка трудовых ресурсов, трудовых мест и молодежную миграционную политику. Международный банк рабочих мест мог бы дать возможности нашей молодежи большего выбора и поддержки со стороны государств", - сказала Москалькова.