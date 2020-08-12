Союз журналистов РФ выразил Белоруссии протест в связи с агрессией в адрес сотрудников СМИ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил решительный протест властям Белоруссии в связи с жестокими действиями силовиков в отношении сотрудников СМИ. Заявление союза опубликовано 12 августа на его сайте.

"Союз журналистов России заявляет властям Белоруссии решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении наших коллег. По свидетельству очевидцев, белорусская милиция и ОМОН действует в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР считает подобную практику белорусских властей абсолютно недопустимой и требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что СЖР совместно с коллегами из Союза журналистов Белоруссии предпринимает все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем. "О любых противоправных действиях в отношении журналистов просим сообщать как в Союз журналистов России, так и в Союз журналистов Беларуси", - подчеркивается в документе.