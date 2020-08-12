Минсвязи Белоруссии сообщило о полном восстановлении доступа к интернету

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Министерство связи и информатизации Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету в республике и рекомендовало операторам связи пересчитать абонентскую плату из-за проблем с подключением. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минсвязи.

"Проведенные аварийно-восстановительные работы позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам интернета. Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы", - говорится в сообщении.

В Минсвязи отметили, что серьезные сбои с доступом к интернету зафиксированы с 9 по 11 августа "в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".

Интернет в Минске пропал утром 9 августа, в день голосования на выборах президента. По заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сложности со связью возникли из-за кибератак из-за рубежа.

В Минске и некоторых других городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. Протесты продолжились ночью 10 и 11 августа. По информации МВД, уже задержано несколько тысяч участников беспорядков. На данный момент известно об одном погибшем.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, на выборах действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, получила 10,09%. В настоящий момент она покинула страну и со вторника находится в Литве.