В Астраханской области откроют детские сады и школы искусств после карантина

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Детские сады, библиотеки и школы искусств в Астраханской области возобновят работу после карантина в ближайшее время. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по коронавирусу, сообщили в пресс-службе областной администрации в среду.

"В ближайшее время возобновят свою работу дошкольные образовательные учреждения, читальные залы и школы искусств. Также отдельные послабления коснутся работы органов ЗАГС. На торжественной регистрации брака смогут присутствовать более 10 гостей из расчета один человек на 4 кв. метра", - говорится в сообщении.

Снятие ограничений, по данным регионального управления Роспотребнадзора, стало возможным благодаря тому, что на территории Астраханской области последние несколько недель показатель заражения коронавирусом ниже, чем в среднем по стране. Коэффициент распространения в последние две недели держится на уровне единицы.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50. При этом рассаживать людей необходимо в шахматном порядке", - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя регионального управления Роспортребнадзора Людмилы Носковой, итоги исследования популяционного иммунитета, который проводили в Астраханской области в июне, показали, что 25% населения имеют иммунитет против коронавируса. Более трети из них - дети.

Кроме того, глава региона Игорь Бабушкин поручил областному Минздраву продолжить работу по возобновлению плановой медицины в стационарах региона. Ранее говорилось о том, что власти намерены возобновить работу хирургического корпуса в Александро-Мариинской больнице, которую перепрофилировали под госпиталь для пациентов с коронавирусом.

О ситуации в регионе

С 21 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничительных мер: возобновили работу магазины площадью до 800 кв. метров без отдельного входа, санатории, театры, некоторые учреждения образования, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны, а также единственный в области зоопарк.

По последним данным областного Минздрава, в Астраханской области зафиксирован 5 041 случай заражения коронавирусом. За все время эпидемии умерли 54 пациента, коэффициент распространения коронавируса - 1.