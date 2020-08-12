{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД предлагает ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в сети

Законопроект может вступить в силу в декабре 2020 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован в среду на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

"В целях эффективного противодействия незаконной деятельности разработан проект федерального закона <…>, которым для недопущения массового распространения информации, разъясняющей, обучающей действиям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, а также вызывающей интерес к участию в таком обороте, положительного либо терпимого отношения к потреблению наркотиков, предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, совершенную повторно лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние", - говорится в кратком описании к документу.

Также предлагается установить понятие "пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ".

В случае принятия закона, он может вступить в силу в декабре 2020 года.

Теги
Россия
МВД начало проверку фактов жестокого обращения с животными
Владимир Путин поручил обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными
Читать полностью