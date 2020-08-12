Более 70 тыс. школьников в Калининградской области обеспечат горячим питанием с сентября

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Более 70 тыс. школьников с первого по четвертый класс, детей с ограничениями по здоровью, детей из малообесепеченных семей с пятого по одиннадцатый класс в Калининградской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"С 1 сентября будет организовано горячее питание для 50,5 тысячи учащихся 1-4 классов всех школ региона <...> Кроме того, бесплатным горячим питанием за счет регионального бюджета обеспечат детей 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких ребят в регионе более 15 тысяч. Также бесплатное питание будет организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их в Калининградской области насчитывается более 5 тысяч", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время завершаются подготовительные работы, отрабатывается с поставщиками двухнедельное меню, которое должно пройти согласование с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области. В каждой школе разработан регламент питания учеников в первой и второй сменах и размещен на сайте учреждения до 30 августа.

Согласно закону, учеников младших классов должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечает за обеспечение горячим питанием учредитель школы.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников начальной школы начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.