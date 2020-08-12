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У посольства Белоруссии в Москве собрались около 150 человек

Недовольные результатами выборов президента Белоруссии приходят к зданию диппредставительства уже четвертый день подряд
Описание
© Михаил Скамьин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 150 человек, выражающих недовольство результатами выборов президента Белоруссии, собрались у посольства республики в центре Москвы. Многие из них стоят с плакатами, цветами и воздушными шарами, передает корреспондент ТАСС.

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Участники акции не выкрикивают лозунги, но иногда все вместе начинают хлопать.

На месте дежурят сотрудники полиции. Оцепление не выставлено, никого не задерживают. Полицейские не призывают граждан разойтись.

Протестующие приходят к зданию диппредставительства уже четвертый день подряд.

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