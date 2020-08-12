В Удмуртии с 1 сентября все ученики начальных классов будут получать горячее питание

ИЖЕВСК, 12 августа. /ТАСС/. Горячим питанием с 1 сентября обеспечат всех учеников начальных классов Удмуртии, это более 87 тыс. человек, сообщается в среду на сайте Госсовета республики.

Президент Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно необходимо начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Как отметила Светлана Болотникова (министр образования и науки Удмуртии - прим. ТАСС), с февраля в Удмуртии начался мониторинг пищевых блоков образовательных организаций. За это время был произведен ремонт, закуплено новое технологическое оборудование. С первого сентября все учащиеся с 1 по 4 класс - 87 473 человек - будут обеспечены бесплатным горячим питанием", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Удмуртии уже организовывали питание в начальных классах. Так, в сельских школах школьники получали бесплатно горячий завтрак, а в городских школах - хлебобулочное изделие и молоко.