Эксперт: НКО в КЧР являются центрами поддержки и развития национальной идентичности

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации в Карачаево-Черкесии поддерживают идентичность народов региона, помогают решать задачи по сохранению языков и культуры, такое мнение в среду высказал директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов в ходе совместного заседания комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты КЧР и межнационального совета КЧР.

"Наши национальные НКО выполняют функцию ресурсных центров для этноса как такового. У нас в регионе есть очень интересный формат, когда задачи по сохранению языка, проведению национальных обрядовых мероприятий по сохранению культуры финансировались за счет федеральной программы в рамках конкурсной процедуры, в которой могли участвовать абсолютно все НКО. И вот взаимодействие точечное для проведения мероприятия для населенного пункта или этноса в целом является очень хорошим примером поддержки некоммерческого сектора и точечного развития этноса", - сказал Тлисов.

Он обратил внимание на то, что наиболее болезненные вопросы для того или иного этноса НКО и культурные автономии решают совместно.

Как рассказала председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова, в республике для сохранения идентичности культуры каждого народа предпринят комплекс мер, среди которых - выпуск пяти республиканских газет, издаются учебники на родных языках пяти субъектообразующих народов, проводятся научные конференции, фестивали, а также создаются культурные центры и туристические объекты. Всего в КЧР действуют 34 общественных национальных организации.

"Весь комплекс предпринимаемых властью и общественными институтами гражданского общества республики мер в сфере межнациональных отношений положительно влияет на социальное самочувствие проживающих в регионе народов. Это является главным фактором стабильности и готовности общества к вызовам современности в данном направлении", - отметила Молдованова.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.