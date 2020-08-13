На форуме "Радость слова" в Ярославской области презентовали новые книги патриарха Кирилла

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Презентация новых книг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в первый день выставочного форума "Радость слова", открывшегося в среду в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Переславской епархии.

"12 августа во Владимирском соборе в Переславле после торжественной церемонии открытия выставки-форума "Радость Слова" состоялась презентация книг святейшего патриарха Кирилла, в которых собраны его слова, проповеди, выступления, ответы на вопросы. Подготовил и провел мероприятие член Издательского совета Русской православной церкви, исполнительный директор ассоциации "Православная Книга" Алексей Головин", - проинформировали в пресс-службе.

На форуме представили несколько книг патриарха Кирилла, в том числе сборник "Только жизнь. Диалог с молодежью". В книге приводятся размышления на темы веры и счастья в современном мире, когда заметную роль в жизни общества играют соцсети и мобильная связь. "Также в книге собраны ответы патриарха на вопросы, которые были заданы ему самыми разными молодыми людьми", - уточнили в пресс-службе.

Форум "Радость слова" проходит с 12 по 16 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Владимирском кафедральном соборе в Переславле-Залесском. В программе форума - круглый стол "Вызовы искусственного интеллекта", презентация новых книг, а также фотовыставка "Радость веры", организованная "Союзом церковных фотографов". На форуме можно познакомиться с книжными новинками от различных издательств, в том числе будут представлены книги для детей и художественная литература.