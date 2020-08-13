На границе Приморья и КНР скопилось 160 грузовиков из-за ограничений с китайской стороны

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Очередь из 160 грузовых автомобилей на въезд в Китай скопилась перед пунктом пропуска Пограничным в Приморском крае из-за введенных китайской стороной новых противоэпидемических ограничений. Об этом заявил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

В мае на пункте пропуска Пограничном была аналогичная ситуация после подозрения на коронавирус у одного из российских водителей и сокращения китайскими властями пропуска грузовых машин. С 1 июня в Приморье введена электронная очередь для грузоперевозчиков, которая позволила нормализовать ситуацию.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Китайской Народной Республики наши китайские партнеры ввели дополнительные ограничительные меры на своих территориях. Соответственно, был ограничен объем грузового автотранспорта, проходящего на территорию провинции Хэйлунцзян и провинции Цзилинь. На текущий момент количество автомобилей перед пунктом пропуска составляет 160 единиц. Количество автотранспорта перед пунктом пропуска спадает, электронная очередь продолжает свою работу", - сказал Шестаков в распространенной пресс-службой правительства края видеозаписи.

Зампред добавил, что органы исполнительной власти Приморского края совместно с УМВД разбираются с ситуацией и рассчитывают ликвидировать очередь до субботы.

Кроме того, губернатором Приморья в адрес китайских властей направлено письмо о необходимости увеличения пропуска грузового автотранспорта на территорию КНР. По предварительной информации, китайская сторона поддержала это предложение.