В ЕАО выпустили в дикую природу двух редких аистов после реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Экологи и специалисты природоохранных ведомств выпустили в дикую природу двух дальневосточных аистов на территории Еврейской автономной области (ЕАО) после курса реабилитации в Приморье. Их пометили датчиками для дальнейших исследований, сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Птенцов редкого дальневосточного аиста, занесенного в Красную книгу РФ и находящегося под угрозой исчезновения, нашли инспекторы охотнадзора в истощенном состоянии в коробках на обочине дороги в Приморском крае. Птиц доставили в центр реабилитации.

"Сотрудники Центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" с участием Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, служб охотнадзора Приморского края и ЕАО сегодня выпустили в природу на территории Еврейской автономной области двух дальневосточных аистов. Проследить их дальнейший путь помогут кольца и GPS-передатчики, которыми снабдил редких птиц WWF России", - говорится в сообщении.

Перед выпуском птиц пометили передатчиками и кольцами, затем поместили в транспортные клетки и повезли в автомашине 1200 км из Приморья в ЕАО, что заняло около 14 часов. Местом выпуска специалисты выбрали Еврейскую АО, по данным перемещения других дальневосточных аистов, помеченных в 2018-2019 годах. На водно-болотных угодьях региона уже обосновалась семья аистов, также выпущенная после реабилитации.

"Мы посмотрели, куда в это время обычно стягиваются аисты из Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области. А стягиваются они в пойму Среднего Амура на юг ЕАО к российско-китайской границе. Осенняя миграция аистов идет медленно, птицы подолгу задерживаются в этих угодьях, богатых кормом, образуя иногда скопления в десятки особей", - приводится в сообщении комментарий старшего координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анны Сердюк.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. По последним данным учетов, его популяция насчитывает около 6 тыс. особей. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В России он строит гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.