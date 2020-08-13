Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,97

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался в четверг на уровне 0,97. В Москве он также не изменился и составил 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В семи из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель ниже единицы. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,78), Свердловская (0,93), Челябинская (0,94), Иркутская (0,96), Московская (0,97), Ростовская (0,99) области и Красноярский край (0,96).

В трех регионах коэффициент выше единицы. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (1,01) и Нижегородская область, где коэффициент опустился до 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.