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На подготовку школ к учебному году на Кубани выделили 1,8 млрд рублей

На приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета дополнительно выделено 172 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили 1,8 млрд рублей на подготовку, ремонт, благоустройство и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности. Мы ни одной копейки не сократили на финансирование социальных программ и проектов. До 20 августа все ремонтные работы должны быть завершены, а школы и детские сады полностью готовы. Замечания проверочных комиссий также нужно оперативно устранить до этого срока", - говорится в сообщении.

Кондратьев добавил, что на приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета дополнительно выделено 172 млн рублей. В этом году за парты сядут более 680 тыс. школьников. Из них 76 тыс. - первоклассники.

"20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. Мы должны быть готовы к любому формату. Даже если не будет традиционных линеек, необходимо сделать все, чтобы этот день запомнился школьникам, как праздник. И, конечно, мы должны обеспечить полную безопасность", - отметил он.

Губернатор добавил, что во всех школах региона есть камеры видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Также 96% общеобразовательных учреждений охраняются казачьими охранными предприятиями.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина в связи с коронавирусом, который сняли с 21 июня. В конце июля в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики края сообщали ТАСС о том, что в крае планируется возобновить с 1 сентября очное обучение в образовательных учреждениях при условии соблюдения требования Роспотребнадзора.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
Пандемия COVID-19
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