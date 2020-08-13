В поселке под Псковом локализовали утечку мазута

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали утечку мазута вблизи исправительной колонии в поселке Середка Псковской области, а также взяли пробы грунта. Сейчас ведутся лабораторные исследования, чтобы оценить степень загрязнения нефтепродуктами, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Пресс-служба регионального МЧС 4 августа сообщила ТАСС о том, что в Псковском районе произошла утечка 10 тонн мазута. Позже представители областной прокуратуры уточнили, что произошла утечка топочного мазута в поселке Середка.

"Разлив мазута локализован. Решением вопроса по ликвидации загрязнения занимаются ИК-4 (исправительная колония №4 - прим.ТАСС) и УФСИН России по Псковской области. Государственными инспекторами установлено, что общая площадь загрязнения составляет 0,42 га. В настоящее время отсутствует угроза увеличения площади загрязненного участка и загрязнения водных объектов", - сообщили ТАСС в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В исправительной колонии в связи с произошедшим пройдет внеплановая проверка. "Произведен отбор проб почв для определения степени загрязнения земель нефтепродуктами. После получения результатов лабораторного исследования и завершения проверки будет принято процессуальное решение, о котором будут проинформированы общественность и СМИ", - говорится в тексте ответа.