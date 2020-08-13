Медведев считает, что без школы и дома культуры населенный пункт обречен на вымирание

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Развитие школ и домов культуры на селе позволит "поднимать" населенные пункты, находящиеся в упадке. Такое мнение в четверг высказал зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Медведев отметил неплохое развитие партийных проектов "Единой России" в регионе, добавив, что они позволяют решать имеющиеся в Новгородской области проблемы. В частности, это касается домов культуры на селе.

"Если в населенном пункте дом культуры, дворец культуры, просто сельский клуб существует, то тогда населенный пункт живой, потому что есть куда пойти, где решить какие-то элементарные проблемы. А если клуба нет, дома культуры нет, то по сути сельский населенный пункт обречен на вымирание", - сказал Медведев. Это же, по его словам, относится и к школам.

"При наличии двух этих составляющих (дома культуры и школы - прим. ТАСС) мы, я считаю, вполне можем поднимать те сельские населенные пункты, которые находятся в упадке, а таких, к сожалению, у нас достаточно много, в том числе, конечно, и у вас в Новгородской области. Надеюсь, что наши партийные проекты в этом будут помогать", - подчеркнул председатель "Единой России".

По словам Медведева, жители ценят и реализацию других партийных проектов, например, по развитию дорожной сети, особенно если дороги строятся в тех местах, которые обозначили сами граждане. "Надеюсь, что все эти проекты будут продолжены", - сказал зампред СБ РФ. По его словам, партийные проекты будут меняться по мере решения поставленных задач, а также в рамках работы по подготовке новой программы "Единой России".