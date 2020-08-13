Китайская провинция Шаньси передала 20 тыс. масок ульяновской больнице

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В. А. Егорова в Ульяновске получила 20 тыс. масок из китайской провинции Шаньси. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В рамках сотрудничества в Ульяновскую область бесплатно доставлено 20 тыс. медицинских масок из Китая. Груз из провинции Шаньси прошел все таможенные процедуры и передан Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова", - говорится в сообщении.

И.о. главного врача медучреждения Юрий Келин напомнил, что использование средств индивидуальной защиты для сотрудников стационара, работающих в "красной" зоне, является обязательным. "Безусловно, такая помощь нам необходима, мы благодарны поддержке. Только общими усилиями общества и медиков, при соблюдении всех мер профилактики, мы сможем остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни", - приводят слова Келина в сообщении.

С инициативой отправить в регион медицинские маски выступило правительство провинции Шаньси. По информации управления внешних связей губернатора Ульяновской области, безвозмездная поставка организована в рамках действующего соглашения между правительством региона и руководством провинции о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 29 октября 1997 года. В 2018 году в регионе прошли Дни Шаньси, в программу которых вошла фотовыставки о природе провинции, презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала провинции и знакомство делегации с ульяновскими вузами и туристическими операторами.