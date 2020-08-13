На Ставрополье в школах и вузах создадут секции регби

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Дорожная карта по развитию регби появится в Ставропольском крае. Предполагается, что в регионе начнут готовить тренеров по этому виду спорта, откроют секции для школьников и студентов, проведут краевой турнир, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Обсуждены предложения, которые станут основой дорожной карты по развитию регби. Предполагается создать секции для занятий регби, доступные школьникам - в рамках системы дополнительного образования, и студентам - на базе вузов. Занятия в них не будут являться частью обязательной образовательной программы. Будет проработана также возможность проведения в следующем году первых соревнований по регби на Кубок губернатора", - говорится в сообщении.

Глава региона Владимир Владимиров провел рабочее совещание с представителями Федерации регби России, Методического центра развития детско-юношеского регби. Развитие этого вида спорта перспективно в регионе. "В пользу края говорит сочетание благоприятных климатических условий и обеспеченности спортивной инфраструктуры, а также опыт организации тренировочного процесса и проведения соревнований по регби", - отметил представитель федерации Глеб Бабкин.

По данным краевого правительства, регби последние несколько лет на Ставрополье развивают в Невинномысске, Ессентуках, Кочубеевском районе. Планируется, что в крае могут организовать подготовку тренеров и открытие отделения регби на базе краевого училища олимпийского резерва. В школах и вузах предполагается применять правила бесконтактного регби, которые по уровню безопасности соответствуют правилам других игровых видов спорта.