В Омске перед началом учебного года закрыли школу, где на детей падала штукатурка

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Здание гимназии № 88 в Омске, где в сентябре прошлого года школьница травмировалась обрушившейся штукатуркой, по результатам обследования признали аварийным и подлежащим капитальному ремонту, сообщили в четверг журналистам в департаменте образования мэрии города. Учеников гимназии распределят на неопределенный срок по двум близлежащим учебным заведениям.

Здание школы построили еще в 1955 году и давно нуждается в ремонте. После нескольких случаев обрушения штукатурки в здании в начале 2020 года был заменен фрагмент деревянного покрытия. После жалоб родительского комитета на нарушения при проведении работ, в частности, на увеличение нагрузки на несущие конструкции без проведения соответствующих изысканий мэрия приняла решение провести дополнительное обследование всего здания.

"В связи с участившимися случаями обрушения штукатурного слоя межэтажного перекрытия департамент образования принял решение о проведение инструментального обследования всего здания гимназии №88. В 2020 году по результатам инструментального обследования выдано техническое заключение, которым здание гимназии признано аварийным. Ученики будут распределены в ближайшие учебные заведения", - сообщили в департаменте.

Денежные средства на разработку проектно-сметной документации ремонтных работ выделят только в 2021 году, сроки проведения самого ремонта не сообщаются. Классы в полном составе вместе с учителями будут переводиться в школу № 40 (414 учеников с 1 по 6 класс) и гимназию № 43 (260 человек с 7 по 11 классы). В департаменте подчеркнули, что мощности пищеблоков этих учебных учреждений позволяют организовать горячее питанием всем детям.