В Адыгее и на Кубани возобновляются пятничные коллективные молитвы мусульман

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края возобновляют пятничные коллективные молитвы, приостановленные из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте управления.

"Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение c 14 августа 2020 г. приступить к реализации второго этапа снятия ограничений, введенных 17 марта текущего года в целях профилактики и ограничения распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого в мечетях и молельных комнатах Республики Адыгея и Краснодарского края возобновляются пятничные коллективные молитвы (джума-намазы)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях обеспечения санитарной безопасности рекомендуется имамам сократить продолжительность пятничной проповеди до 15 минут и при благоприятных погодных условиях проводить пятничную проповедь на прилегающих к мечетям территориях.

Прихожане при посещении мечетей должны при себе иметь средства индивидуальной защиты, собственные коврики для намаза. Кроме того, рекомендуется соблюдать расстояние друг от друга во время проповеди, не пожимать руки и не обнимать других прихожан, воздержаться от посещения мечети при наличии признаков заболевания. Лицам в возрасте 65 лет и старше не рекомендуется посещать мечети.