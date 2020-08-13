В Японии впервые с 28 мая за день умерли более 10 заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов в Японии среди пациентов, заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки составило 11. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японского Минздрава и региональных властей.

Суточный прирост летальных исходов в Японии поднялся выше отметки 10 впервые с 28 мая, общее число жертв коронавируса в стране достигло 1 090. Число новых выявленных случаев инфицирования по всей стране за прошедшие сутки составило 1 176, а общее число заразившихся превысило отметку в 53,3 тыс.

Власти самой южной японской префектуры Окинава до конца месяца продлили локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в регионе в начале месяца. Губернатор префектуры Дэни Тамаки на экстренной пресс-конференции лично попросил местных жителей не выходить из дома без крайней на то нужды. За сутки на Окинаве было выявлено 97 новых случаев инфицирования, а общее число зараженных достигло 1 404. Несмотря на относительно небольшое число инфицированных, власти префектуры с начала августа приняли решение объявить локальный режим ЧС, стремясь максимально быстро справиться с распространением заражения.

Токио продолжает оставаться главным очагом распространения заражения на территории Японии - за сутки в столице было выявлено 206 новых случаев. Всего в стране выздоровело свыше 36,7 тыс. человек, в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии в настоящее время находится 203 пациента.

Власти Японии неоднократно подчеркивали, что не намерены снова объявлять режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Однако локально его ввели у себя префектуры Айти, Миэ и Окинава. Как отмечал премьер-министр страны Синдзо Абэ, в больницах все еще достаточно коек, а нагрузка на медицинскую систему хоть и растет, но еще далека от максимальной.