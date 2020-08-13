Эксперт: московские тренды развития рентгенологии находятся на передовых рубежах в мире

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва занимает одну из ведущих позиций по развитию и цифровизации здравоохранения в целом и лучевой диагностики в частности. Телерадиология стала одним из главных трендов развития лучевой диагностики, а ситуация с коронавирусом ускорила ее внедрение в практику. Об этом сообщил ТАСС профессор, руководитель кафедры лучевой диагностики МГУ, руководитель отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ Валентин Синицын.

"Московские тренды развития рентгенологии и радиологии не отличаются от общемировых, я бы даже сказал, что они находятся на передовых рубежах. Москва - это цифровая столица, которая занимает по целому ряду направлений ведущие позиции в мире. Такая степень цифровизации и централизация здравоохранения в рамках гигантского города - во многом беспрецедентная вещь", - сказал Синицын.

Он отметил, что в настоящее время намного выросла производительность диагностических систем, точность диагностики, объем и ценность получаемой информации. Одной из самых важных инноваций стало то, что все аппараты стали частью информационных сетей, которые соединены с интернетом и облачными хранилищами данных. Это очень удобно для врачей-рентгенологов, их коллег - врачей других специальностей - и для пациентов. Стало гораздо удобнее получать, передавать, анализировать и описывать данные исследований, консультировать и обсуждать результаты с коллегами и пациентами.

Десятилетиями в здравоохранении работала простая модель: один врач на один аппарат в рабочую смену. Сегодня с одной единицей высокопроизводительного диагностического оборудования по сети могут работать сразу несколько специалистов, что позволяет описывать и анализировать гораздо больше исследований.

Как напомнил руководитель центра лучевой диагностики, еще один самый обсуждаемый тренд - появление систем искусственного интеллекта (ИИ) для обработки данных лучевых исследований. Пока что ИИ является довольно "робким" помощником врача-рентгенолога, он находится на стадии своего становления, но темы его развития и совершенствования поражают. Эксперты рассчитывают, что после дальнейшего усовершенствования и апробации систем ИИ, они смогут существенно увеличить точность и скорость диагностики и станут надежными ассистентами врачей-рентгенологов и радиологов в их работе.

Референс-центры

Городской референс-центр лучевой диагностики работает на базе Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения города Москвы. В числе главных функций центра - выработка единых стандартов и протоколов лучевой диагностики, предоставление "второго мнения" (консультации врачей-рентгенологов столичных поликлиник и больниц) и, конечно, массовое описание первичных исследований. Дополнительно центр занимается обучением специалистов и научными исследованиями. Очень важно, что у рентгенологов референс-центра есть постоянный доступ к ЕРИС (единый радиологический информационный сервис), куда поступают все изображения, сделанные на цифровых аппаратах лучевой диагностики городских медицинских организаций.

"Влияет ли укрупнение диагностических структур и создание референс-центров на улучшение оказания медицинской помощи? Думаю, что да, к этому есть много веских оснований. Получить помощь (различные виды лучевых исследований) пациент может в поликлинике рядом с домом. Ему не нужно будет ехать для проведения исследования на другой конец города, если нужен специалист, способный провести экспертное описание сложного случая. Кроме того, количество и качество самих лучевых исследований повысятся, а время их описания, наоборот, существенно снизится", - сказал Синицын.

По его словам, пока это пилотный проект, в который будут включены отделения и кабинеты рентгенографии, маммографии, КТ и МРТ части московских поликлиник. Через несколько месяцев работы будут проанализированы результаты его внедрения, и будет принято решение, насколько он оказался успешным и как он должен развиваться дальше. Но есть все основания полагать, что именно так и будет. Предполагается, что увеличится пропускная способность и точность описаний - квалифицированные рентгенлаборанты будут делать максимальное количество исследований, а большое количество врачей-экспертов референс-центра будут эти исследования описывать в короткие сроки.

Эксперт также напомнил, что с помощью ЕРИС лечащий врач может быстро получить все анализы, описания диагностических исследований и сами изображения. Пациенту не придется носить с собой выписки, диски и пленки. Кроме того, создаются структуры, которые помогают с помощью аудио- и видеосвязи проводить дистанционные консультации для врачей других специальностей и пациентов (когда это необходимо).

"Успех работы референс-центра и телемедицины в Москве, соответствие их работы мировому уровню развития лучевой диагностики во многом будет зависеть от квалификации врачей, которые будут там работать. Повышение квалификации экспертов центра, их постоянное обучение и развитие, создание команды единомышленников - вот одна из важнейших ближайших задач для администрации рефернес-центра и департамента здравоохранения Москвы. Технический и информационный фундамент для работы уже создан, это все должно работать эффективно. У меня нет сомнений, что это все удастся", - заключил Синицын.