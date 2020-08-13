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Эксперт: московские тренды развития рентгенологии находятся на передовых рубежах в мире

Профессор, руководитель кафедры лучевой диагностики МГУ, руководитель отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ Валентин Синицын отметил, что одной из самых важных инноваций является то, что все аппараты стали частью информационных сетей, которые соединены с интернетом и облачными хранилищами данных

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва занимает одну из ведущих позиций по развитию и цифровизации здравоохранения в целом и лучевой диагностики в частности. Телерадиология стала одним из главных трендов развития лучевой диагностики, а ситуация с коронавирусом ускорила ее внедрение в практику. Об этом сообщил ТАСС профессор, руководитель кафедры лучевой диагностики МГУ, руководитель отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ Валентин Синицын.

"Московские тренды развития рентгенологии и радиологии не отличаются от общемировых, я бы даже сказал, что они находятся на передовых рубежах. Москва - это цифровая столица, которая занимает по целому ряду направлений ведущие позиции в мире. Такая степень цифровизации и централизация здравоохранения в рамках гигантского города - во многом беспрецедентная вещь", - сказал Синицын.

Он отметил, что в настоящее время намного выросла производительность диагностических систем, точность диагностики, объем и ценность получаемой информации. Одной из самых важных инноваций стало то, что все аппараты стали частью информационных сетей, которые соединены с интернетом и облачными хранилищами данных. Это очень удобно для врачей-рентгенологов, их коллег - врачей других специальностей - и для пациентов. Стало гораздо удобнее получать, передавать, анализировать и описывать данные исследований, консультировать и обсуждать результаты с коллегами и пациентами.

Десятилетиями в здравоохранении работала простая модель: один врач на один аппарат в рабочую смену. Сегодня с одной единицей высокопроизводительного диагностического оборудования по сети могут работать сразу несколько специалистов, что позволяет описывать и анализировать гораздо больше исследований.

Как напомнил руководитель центра лучевой диагностики, еще один самый обсуждаемый тренд - появление систем искусственного интеллекта (ИИ) для обработки данных лучевых исследований. Пока что ИИ является довольно "робким" помощником врача-рентгенолога, он находится на стадии своего становления, но темы его развития и совершенствования поражают. Эксперты рассчитывают, что после дальнейшего усовершенствования и апробации систем ИИ, они смогут существенно увеличить точность и скорость диагностики и станут надежными ассистентами врачей-рентгенологов и радиологов в их работе.

Референс-центры

Городской референс-центр лучевой диагностики работает на базе Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения города Москвы. В числе главных функций центра - выработка единых стандартов и протоколов лучевой диагностики, предоставление "второго мнения" (консультации врачей-рентгенологов столичных поликлиник и больниц) и, конечно, массовое описание первичных исследований. Дополнительно центр занимается обучением специалистов и научными исследованиями. Очень важно, что у рентгенологов референс-центра есть постоянный доступ к ЕРИС (единый радиологический информационный сервис), куда поступают все изображения, сделанные на цифровых аппаратах лучевой диагностики городских медицинских организаций.

"Влияет ли укрупнение диагностических структур и создание референс-центров на улучшение оказания медицинской помощи? Думаю, что да, к этому есть много веских оснований. Получить помощь (различные виды лучевых исследований) пациент может в поликлинике рядом с домом. Ему не нужно будет ехать для проведения исследования на другой конец города, если нужен специалист, способный провести экспертное описание сложного случая. Кроме того, количество и качество самих лучевых исследований повысятся, а время их описания, наоборот, существенно снизится", - сказал Синицын.

По его словам, пока это пилотный проект, в который будут включены отделения и кабинеты рентгенографии, маммографии, КТ и МРТ части московских поликлиник. Через несколько месяцев работы будут проанализированы результаты его внедрения, и будет принято решение, насколько он оказался успешным и как он должен развиваться дальше. Но есть все основания полагать, что именно так и будет. Предполагается, что увеличится пропускная способность и точность описаний - квалифицированные рентгенлаборанты будут делать максимальное количество исследований, а большое количество врачей-экспертов референс-центра будут эти исследования описывать в короткие сроки.

Эксперт также напомнил, что с помощью ЕРИС лечащий врач может быстро получить все анализы, описания диагностических исследований и сами изображения. Пациенту не придется носить с собой выписки, диски и пленки. Кроме того, создаются структуры, которые помогают с помощью аудио- и видеосвязи проводить дистанционные консультации для врачей других специальностей и пациентов (когда это необходимо).

"Успех работы референс-центра и телемедицины в Москве, соответствие их работы мировому уровню развития лучевой диагностики во многом будет зависеть от квалификации врачей, которые будут там работать. Повышение квалификации экспертов центра, их постоянное обучение и развитие, создание команды единомышленников - вот одна из важнейших ближайших задач для администрации рефернес-центра и департамента здравоохранения Москвы. Технический и информационный фундамент для работы уже создан, это все должно работать эффективно. У меня нет сомнений, что это все удастся", - заключил Синицын.

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