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Пандемия COVID-19

В ВОЗ не имеют доказательств, что пищевые цепочки помогают распространению коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ответил на заявления китайских властей о том, что завезенные из Бразилии куриные крылышки оказались заражены коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает подтверждениями того, что пищевые цепочки могут содействовать распространению коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Нет доказательств того, что пищевые цепочки содействуют передаче вируса", - отметил он, комментируя сделанные китайскими властями заявления о том, что завезенные из Бразилии куриные крылышки оказались заражены коронавирусом.

"Мы будем отслеживать ситуацию дальше, но люди должны чувствовать себя в безопасности, - подчеркнул Райан. - Не нужно превращать отдельные случаи в повод для всеобщего беспокойства. Однако при этом, конечно, необходимо обеспечивать безопасность пищевых цепочек".

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила, что ВОЗ получила информацию о проверке упаковок в Китае. "Насколько мы понимаем, было проведено несколько сотен тысяч тестирований, а положительный результат был выявлен в менее чем 10 случаях, - заметила она. - Мы знаем, что вирус может оставаться на поверхностях. Но на данном этапе не было случаев заражения через продукты. Вирус погибает в результате приготовления пищи, и ВОЗ издала специальные рекомендации относительно того, как обеспечивать продовольственную безопасность".

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