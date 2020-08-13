Финансовую грамотность сельских учителей повысят в Дагестане по проекту Минфина

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Проект Министерства финансов России по обучению сельских учителей финансовой грамотности начал работать в Дагестане. В его рамках планируется обучить 50 сельских педагогов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Дагестанского гуманитарного института, на базе которого начал работу данный проект.

"В Дагестанском гуманитарном институте стартовал проект Минфина России "Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением". В рамках этой образовательной программы в Дагестане в течение трех недель будут повышать квалификацию сельских педагогов. Образовательные площадки будут открыты в [селе] Бабаюрте на базе средних образовательных школ. После чего 50 педагогов получат соответствующие удостоверения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, образовательная программа рассчитана на 72 часа.

"Реализация проекта проходит на базе Центра дополнительного образования при Дагестанском гуманитарном институте. Руководителем центра является профессор Магомед Хайбулаев", - уточняется в тексте.

Отмечается, что проект "Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением" реализуется в 20 субъектах РФ. Данная программа разрабатывалась в рамках новой концепции Министерства финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения.