Депутат Думы предлагает обязать авиакомпании пристегивать в полете детей до двух лет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова обратилась к первому заместителю министра транспорта, главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой обязать российские авиакомпании выдавать пассажирам дополнительные ремни безопасности при перевозке на руках малолетних детей. Об этом сообщают в пятницу "Известия".

Как рассказала газете депутат, она направила Нерадько письмо с соответствующей инициативой после сообщений об отказе лоукостера "Победа" выдавать дополнительные ремни безопасности пассажирам с детьми. "Сегодня российское законодательство не обязывает авиаперевозчиков выдавать дополнительные ремни безопасности для пристегивания детей до двух лет на коленях", - пояснила "Известиям" Кувшинова.

В авиакомпании "Победа" на запрос газеты сообщили, что отказываются выдавать дополнительные ремни безопасности, основываясь на опыте иностранных коллег. В Росавиации и Минтрансе "Известиям" не ответили.

В лоукостере считают, что использование ремней безопасности для детей до двух лет может привести к травмам при жесткой посадке или прерванном взлете. В компании опасаются, что взрослый человек может придавить ребенка при продольной нагрузке, что может быть опасно для детского организма.

Американские органы управления авиацией ввели запрет на использование дополнительных ремней безопасности, а российские авиакомпании "S7", "Россия" и "Ираэро" предоставляют их по требованию пассажиров с детьми.

В то же время, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) провело исследование, в котором говорится об опасности использования дополнительных ремней для детей, а со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO) эти требования носят рекомендательный характер.