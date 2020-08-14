Ученые Крымского федерального университета разработали мобильное приложение для охотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) разработали мобильное приложение для охотников, отображающее границы всех охотничьих угодий полуострова и другую информацию. Новое приложение позволит обезопасить и упростить процесс охоты, а также развивать охотничий туризм в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

Охотничий сезон открывается с 15 августа на пернатую перелетную дичь, кроме куропаток и фазанов. В Крыму насчитывается около 8 тыс. охотников.

"К открытию охотничьего сезона-2020, которое в этом году состоится 15 августа, в лаборатории цифрового творчества "Фаблаб" Крымского федерального университета разработали уникальное для Крыма приложение для смартфонов "HunterLands CFU", отображающее границы всех охотничьих угодий полуострова", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наличие геоинформационных сервисов, предоставляющих реальные данные о расположении границ угодий, способствует развитию охотничьего туризма. В угодья могут приезжать люди, не знакомые с местностью, но с помощью приложения могут быть уверены в том, что охотятся в разрешенных угодьях. "Программа делает процесс охоты более безопасным - при возникновении нештатной ситуации можно подать метку "нужна помощь", и рядом расположенные охотники увидят запрос помощи и локацию на карте в приложении или на сайте", - приводятся в сообщении слова разработчика приложения, руководителя лаборатории "Фаблаб" КФУ Владимира Овчаренко.

Охотник также может видеть на карте в своем мобильном телефоне месторасположение и направление движения других членов охотничьей группы, которые также могут обмениваться различной геоинформацией - треками пройденного пути, местами расположения машины, лагерей и т.д. Программа "HunterLands CFU" полностью бесплатная и доступна для скачивания всем желающим.

"У нас охотники создают свои приложения, аматорские. Разработка ученых для нас интересна. Она нам очень пригодится в ориентировании и облегчит сам процесс охоты. В Крыму большие площади под охотничьими угодьями - это более одного миллиона гектар", - рассказал ТАСС председатель совета региональной общественной организации "Крымское республиканское общество охотников и рыболовов" Виктор Хортив.