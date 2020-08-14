Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 231,5 тыс. человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 231 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации [из-за подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией] остаются 231 568 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 31,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 304 тыс. исследований.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения, выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.