Эксперты: изменение цен на отдых на курортах Кубани в этом сезоне не планируется

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Отельеры Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов страны, после открытия российско-абхазской границы и возобновления авиасообщения с Турцией фиксируют незначительный отток отдыхающих - в пределах 15%, но менять цены на отдых в этом сезоне не планируют ввиду его укороченности и понесенных потерь. Об этом сообщили ТАСС опрошенные эксперты отрасли.

Курортный сезон в Краснодарском крае в текущем сезоне начался позднее, чем обычно из-за пандемии: с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят с 21 июня, после чего туристы начали приезжать без каких-либо ограничений. Граница РФ с Абхазией открылась 1 августа, авиасообщение между Россией и курортным городами Турции возобновилось 10 августа.

"На данный момент мы фиксируем практически переполнение курортов в Краснодарском крае: загружены и здравницы, и отели, и даже маленькие средства размещения. То, что открылись Турция и Абхазия, привнесет разнообразие в отдых россиян. Но на турпоток к нам это повлияет незначительно - у Турции и Абхазии свой контингент туристов", - сообщил ТАСС председатель комитета Заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Директор компании-туроператора "ТО "Планета Сочи", работающей на Черноморском побережье, Эллина Акиншина уточнила, что после возобновления работы курортов Турции и Абхазии отток туристов из Краснодарского края не превышает 15%, туроператоры зафиксировали и небольшой процент отказов от ранее забронированного отдыха на курортах региона - в пределах 10%. "Сейчас, по сути, количество туристов такое же, как и всегда, другое дело, что средний чек вырос - едут уже гости с деньгами", - пояснила ТАСС президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

Ценовой прогноз

Вместе с тем, отельеры Кубани не планируют снижать или повышать цены на курортах региона при их высокой заполняемости, объемах броней и сокращенного курортного сезона, так как им необходимо успеть покрыть свои убытки, которые они понесли из-за простоя.

"В основном на курортах Краснодарского края цены на отдых в текущем сезоне сохранились на уровне прошлого года, несмотря на такой мощный поток отдыхающих. Я не беру в расчет самые востребованные города: например, в Сочи в высокий сезон всегда высокие цены независимо от пандемии - это дорогой сегмент отдыха", - сказал Джеус.

Нетягина пояснила, что в Сочи в этом году фиксируют рост цен на отдых в пределах 20% по сравнению с прошлогодними показателями. "[Причинами являются], во-первых, убытки, во-вторых, у всех увеличилась себестоимость услуг: уменьшилось количество посадочных мест в ресторанах, количество мест проживания в отелях, новые требования СанПиНа подразумевают очень серьезное увеличение затрат на их реализацию: средства дезинфекции, частота уборок, контроль за состоянием здоровья персонала. Безусловно, отели убрали специальные цены, какие-то акции, которые позволяли дешевле отдыхать, а акций, направленных на гостей с другими финансовыми возможностями, в прошлые годы было очень много", - объяснила она.

Руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц (занимается в том числе реализацией туров межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства") рассказала, что туротрасль и сейчас, несмотря на загрузку, продолжает нести убытки. "В этом году на отдых на курорты Краснодарского края приехало большое количество туристов, которые в России не отдыхали давно или не отдыхали вообще. Практически 80% из них на наших курортах в первый раз. При этом туристы не знают, какие экскурсионные программы есть в нашем регионе, не проявляют к ним интереса, не посещают их, спрос в этом году на 50% точно снизился, поэтому отрасль продолжает нести большие убытки", - аргументировала она.

Директор туроператорской компании "ТО "Планета Сочи" рассказала, что в регионе начинают снижаться в пределах 30% и долгосрочные бронирования по причине того, что сезон близится к завершению - к октябрю начнется похолодание. Гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко сообщила, что август и сентябрь отельеры считают шансом компенсировать убытки, которые они понесли весной и в начале лета из-за простоя. Нетягина же уточнила, что, по оценкам отельеров, даже при 80-90% загрузке курортов с учетом сокращенного курортного сезона получение прибыли практически невозможно, поэтому предприниматели рассчитывают хотя бы покрыть убытки и выйти в ноль.

"Насчет стоимости - не так много времени, чтобы сейчас сделать какой-то резкий рывок к снижению цен. Многие туры уже куплены, поэтому для кого сбрасывать? Тем более, что на фоне роста востребованности кубанских курортов из-за ограничений отельеры уже поставили себе цель постараться компенсировать убытки", - резюмировала Ануфриенко.

О туризме на Кубани

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по состоянию на середину августа с начала года турпоток составил 5,3 млн человек, наиболее востребованы у отдыхающих черноморские курорты - Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район. Всего в регионе работают порядка 9 тыс. средств размещения отдыхающих. Сейчас на курортах Краснодарского края находятся порядка 460 тыс. туристов.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса на Кубани введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.