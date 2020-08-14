Польский фоторепортер Витольд Добровольский освобожден в Белоруссии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Польский фоторепортер Витольд Добровольский вышел на свободу после задержания 11 августа белорусскими силовиками. Как журналист сообщил в пятницу телеканалу TVN , его освободили в связи с тем, что с момента ареста истекли 72 часа.

"Меня задержали на улице и бросили в спортивный зал одного из отделений милиции, где уже находились около 300 белорусов" - рассказал Добровольский, добавив, что задержанных там избивали. Затем его перевезли в изолятор в Жодино, где впервые за 15 часов покормили. По его словам, в камере на восемь мест находились 19 человек.

"Российских журналистов и фоторепортеров на улицах хватали точно так же, - сказал Добровольский. - Раньше я снимал протесты в Гонконге и в Бейруте, и там у прессы не было никаких проблем. А тут шла настоящая охота на журналистов, и даже аккредитация не помогала".

Об исчезновении в Минске Витольда Добровольского в среду сообщил Союз журналистов Польши, членом которого является фоторепортер, лауреат премии Гранд Пресс Фото 2020 за съемки протестов в Гонконге.

По сообщению консульства Польши в Минске, всего после президентских выборов 9 августа в Белоруссии были задержаны четыре польских гражданина. Двое из них были студентами, третий приехал в страну, чтобы встретиться со своей подругой. В настоящее время трое поляков уже освобождены, местонахождение четвертого пока неизвестно.